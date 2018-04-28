Medipol Başakşehir, başkent deplasmanında! Rakip Osmanlıspor...
Şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın, ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk olacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Turuncu-lacivertliler, 31. haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde, averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Osmanlıspor ise haftaya 32 puan ve averajla 16. sırada başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
- Napoleoni yok
Medipol Başakşehir'de maç öncesinde tek eksik bulunuyor.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Osmanlıspor karşılaşmasında görev yapamayacak.
- Beş futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bu beş oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle