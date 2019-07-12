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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.07.2019 - 23:11, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Ajax'ı bekliyor

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Medipol Başakşehir, Ajax'ı bekliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Salzburg şehrindeki kampın 5. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, izni sona eren ve takıma bugün dahil olan kaptan Mahmut Tekdemir de yer aldı.

İdmana, Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah ile vize işlemleri süren yeni transfer Okechukwu Azubuike katılmadı. Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

- Neşeli antrenman

Turuncu-lacivertli takımın akşam antrenmanı neşeli geçti.
Demba Ba'nın kaptırdığı bir top sonrasında tüm futbolcuların, Senegalli futbolcuya uyarlanan "Demba Ba, Demba Ba" şarkısını söylemeleri, eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. İki grup halinde top kapma çalışması ile süren idman, dar alanda pas çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

- Pazar günü rakip Ajax

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 14 Temmuz Pazar günü Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

İstanbul ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenmişti.

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