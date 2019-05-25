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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.05.2019 - 00:39, Son Güncelleme:

Mecnun Otyakmaz: "Hakan Keleş kararını sonra vereceğiz"

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Mecnun Otyakmaz: "Hakan Keleş kararını sonra vereceğiz"

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ve sözleşmesi biten oyuncular ile devam edip etmeyeceğimize yönetim kurulu toplantısından sonra karar vereceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında lig şampiyonu Galatasaray’ı 4-3 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, şampiyon Galatasaray’ı tebrik etti.

Başkan Otyakmaz, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Sözlerime Galatasaray'ı kutlayarak başlamak istiyorum. Tebrik ederiz. Hem kupayı bu stadyumda aldılar hem de şampiyon oldular. Galatasaray ve camiasını tebrik ediyorum. Bizim için de çok önemli bir karşılaşmaydı. Ligin son maçında taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. 2-0 gibi bir skordan geri döndüğümüz için de çok mutluyuz. Taraftarlarımız da çok mutlu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Sıkıntılı süreç yaşadık”

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, hafta içi yönetim kurulu ile toplantı yapacaklarını söyleyerek, “Sıkıntılı başladığımız ligi Hakan Keleş'in gelmesiyle ilk yarıyı rahat bitirdik. İkinci yarıya da fena başlamamıza rağmen iç sahada kaybettiğimiz kritik karşılaşmalarda biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık ama önemli beraberliklerle de çok fazla sıkıntı yaşamadan bu maça kadar geldik. 41 puanla sezonu tamamlamış olduk. Denk güçte olan takımların bulunduğu ligde daha iyi yerde sezonu tamamlayabilirdik. Yönetim kurulu ile yapacağımız toplantının ardından Hakan Keleş ve sözleşmesi biten oyuncular ile devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz” ifadesini kullandı.

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