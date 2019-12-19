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Max Kruse, Fenerbahçe taraftarlarına cevap verdi!
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, kendisi hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.
Instagram hesabından taraftarlara seslenen Kruse, şu sözleri kullandı;
"Evimdeyim... ve burada kalıyorum! Büyük taraftarımızın önünde ilk derbi maçıma çıkacağım için çok heyecanlıyım ve maçı dört gözle bekliyorum."
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