Max Kruse, Fenerbahçe taraftarlarına cevap verdi!

Instagram hesabından taraftarlara seslenen Kruse, şu sözleri kullandı;

"Evimdeyim... ve burada kalıyorum! Büyük taraftarımızın önünde ilk derbi maçıma çıkacağım için çok heyecanlıyım ve maçı dört gözle bekliyorum."

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