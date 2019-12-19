MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMax Kruse, Fenerbahçe taraftarlarına cevap verdi!
GeriFutbol Max Kruse, Fenerbahçe taraftarlarına cevap verdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.12.2019 - 19:45, Son Güncelleme:

Max Kruse, Fenerbahçe taraftarlarına cevap verdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Max Kruse, Fenerbahçe taraftarlarına cevap verdi!

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, kendisi hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Instagram hesabından taraftarlara seslenen Kruse, şu sözleri kullandı;

"Evimdeyim... ve burada kalıyorum! Büyük taraftarımızın önünde ilk derbi maçıma çıkacağım için çok heyecanlıyım ve maçı dört gözle bekliyorum."

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle