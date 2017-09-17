Valbuena: ''Şu anda 33 yaşındayım ama çok genç hissediyorum.''

Fenerbahçe'nin yıldızı Mathieu Valbuena, 3-1'lik Alanyaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Takımın önemine vurgu yapan Valbunena: "En önemlisi takımdır. Bu akşam takım halinde alacağımız galibiyet çok önemliydi. Zorlu bir başlangıç yaptık sezona. Aslında performans olarak iyiydik ama basit hatalar yapmıştık. Kazanmak çok önemliydi bu akşam. Geçen hafta yenilmiştik. Takım iyiyse ben de iyiyim. Bu takımda çok yetenekli oyuncular var ama sadece yetenek yetmiyor. Herkesin kafa olarak iyi olması lazım. Özgüvenimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Futbol sevgisini dile getiren tecrübeli oyuncu: "Futbolu çok seviyorum. Şu anda 33 yaşındayım ama çok genç hissediyorum. Kafa ve vücut olarak da genç hissediyorum. Kazanırsak maçları daha da keyif alıyorum. Kaybetmeken nefret ediyorum, tıpkı diğer arkadaşlarım gibi. İşler iyi gittiğinde ben de bireysel olarak daha iyiye gideceğim. Şu anda hızlı bir şekilde adapte olabildim. Takımıma uyum sağlayabildiğim için mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İsteğimiz böyle galibiyetlerle yola devam etmek istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var ve bunlara ulaşmak istiyoruz."