Martins Indi, Beşiktaş'a doğru! | Transfer haberleri...
Beşiktaş, Stoke City’nin 6 milyon Euro’luk talebini pazarlıklar sonrası 4 milyon Euro’ya indirip işi bitirdi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği sol stoper transferini Martins Indi ile çözdü.
Anlaşmaya varılan Vitor Hugo'nun son anda Palmeiras'a gitmesinin ardından Indi'ye yönelen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Stoke City'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Ancak İngiliz ekibi, bu teklifi geri çevirerek futbolcusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli ile vereceklerini bildirdi.
Bu noktadan sonra kıran kırana bir pazarlık başladı.
Stoke City küme düştüğü için ayrılmak isteyen Indi ile daha önce el sıkışan Kartal, görüşmelerde rakamı 4 milyon Euro'ya kadar çekmeyi başardı.
Parayı 4 eşit taksitte ödemeyi planlayan Beşiktaş, detayların halledilmesinin ardından transferi resmen açıklayacak.
INDI SONRASI DURMISSI!
Siyah-beyazlılarda sol stoper sorunu çözüldükten sonra gözler Avcı'nın bir diğer isteği olan sol beke çevrildi.
Listenin ilk sırasında ise Lazio forması giyen Riza Durmisi var.
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