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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.03.2018 - 19:52, Son Güncelleme:

Marius Sumudica: Herkes bana deli diyor

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Marius Sumudica: Herkes bana deli diyor

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Kötü bir dönemden geçiyoruz” dedi. 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 27. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kötü bir dönemden geçtiklerini söyledi. Oynayacakları her maçın kendileri için zor olacağını kaydeden Sumudica, “Bizim için artık her maç zor. Şu an çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Nasıl bir çözüm bulabiliriz diye ekibimle ve oyuncularımla konuştum. 2 maç önce Kasımpaşa’ya karşı çok iyi mücadele ettik, sonra tekrar kötü oynadık ve sonra yine iyi oynadık” dedi. 


“Ligin ilk yarısında oynadığımız oyunu özledim” 

Takımda birden fazla oyuncunun sakat olduğunu, bunun da takımı olumsuz etkilediğini kaydeden Sumudica, “Ligin ilk devresindeki oyunu ve takımı özledim. Onları hatırlamak istiyorum. Galatasaray’a karşı ikinci yarı verdiğimiz mücadeleyi özledim. Neden bu kadar çok problem yaşadığımızı bilmiyorum. Çok fazla oyuncumuz sakat. Konyaspor maçından önce antrenman yapmayan futbolcularımız vardı ama onların oynamasına mecburduk. Onları maç oynamaları için zorladım. Bu maçta da Sapunaru ve Lung’u kaybettik. Fenerbahçe’ye karşı görev alamayacaklar. 20 yaşındaki bir kaleci için büyük bir şans ve büyük bir fırsat. Her şeyimizi sahada ortaya koyup, daha fazla çalışacağız” şeklinde konuştu. 

Türkiye’ye ilk geldiğinde iyi bir hoca olduğunu göstermek istediğini belirten Teknik Adam Sumudica, “Herkes benim için ‘deli’ olduğumu söylüyor. Benim Türkiye’ye geldiğimde iyi bir hoca olduğumu göstermek istedim. Taraftarın ve medyanın şu an benim için ne düşündükleri umurumda değil. Sadece benim oyuncularımdan benim gibi deli ve çılgın olmalarını istiyorum. Eğer futbolcularım Kayserispor için yürekten oynamazlarsa biz hiçbir şey kazanamayız. Agresiflik istiyorum. Onlardan kazanma arzusunu görmek istiyorum. Bunları zaten oyuncularımla konuştum” ifadelerini kullandı. 

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