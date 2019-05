Marcelo ortalığı karıştırdı! Beşiktaş...

Fransızca - İngilizce karmaşası nedeniyle yanlış anlaşıldığını söyleyen Marcelo, yeni paylaşımında "İngilizce'nin Fransa'daki bazı gazetecilerin ana dili olmadığını, paylaşımı yanlış yorumladıklarını ve doğru olmayan haberler yazdıklarını biliyorum. Lyon'dan ayrıldığımı söylemedim. Şampiyonlar Ligi hedefine ulaştığımız için mutlu olduğumu söyledim. Lyon'dan ayrılmayacağım." dedi.

Süper Lig'de kalesinde 46 gole engel olamayan Beşiktaş, son 6 sezonun en kötü savunma performansını gösterdi.

Geçen iki sezonda kalesinde 30'ar gol gören Beşiktaş, 2015-2016'da 35, 2014-2015'te 32 ve 2013-2014'te 33 gol yemişti.

PAYLAŞIMA COME TO BEŞİKTAŞ YAĞMURU



Lyon'da mutsuz olduğu ve Beşiktaş'a geri dönmek istediği iddia edilen Marcelo'nun ilk açıklaması siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Forma giydiği dönemde savumanın değişmez ismi olan tecrübeli stoper, ayrılığını açıkladığı paylaşımda "Come to Beşiktaş" yorumlarıyla karşılaştı.



32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon Lyon formasıyla 45 maçta yaklaşık 4 bin dakika ter döktü. Marcelo bu süreçte 1 asist ile takımına hücumda katkı gösterdi. Beşiktaş'ın eski futbolcusunun Lyon ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Marcelo bu sezon Lyon formasıyla 45 maça çıktı...

