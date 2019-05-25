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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.05.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Marcelo ortalığı karıştırdı! Beşiktaş...

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Marcelo ortalığı karıştırdı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ta 1,5 yıl forma giydikten sonra Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes'in attığı tweet olay oldu. Takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere jet yanıt geldi.

Fransızca - İngilizce karmaşası nedeniyle yanlış anlaşıldığını söyleyen Marcelo, yeni paylaşımında "İngilizce'nin Fransa'daki bazı gazetecilerin ana dili olmadığını, paylaşımı yanlış yorumladıklarını ve doğru olmayan haberler yazdıklarını biliyorum. Lyon'dan ayrıldığımı söylemedim. Şampiyonlar Ligi hedefine ulaştığımız için mutlu olduğumu söyledim. Lyon'dan ayrılmayacağım." dedi.

Süper Lig'de kalesinde 46 gole engel olamayan Beşiktaş, son 6 sezonun en kötü savunma performansını gösterdi.

Geçen iki sezonda kalesinde 30'ar gol gören Beşiktaş, 2015-2016'da 35, 2014-2015'te 32 ve 2013-2014'te 33 gol yemişti.

PAYLAŞIMA COME TO BEŞİKTAŞ YAĞMURU

Lyon'da mutsuz olduğu ve Beşiktaş'a geri dönmek istediği iddia edilen Marcelo'nun ilk açıklaması siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Forma giydiği dönemde savumanın değişmez ismi olan tecrübeli stoper, ayrılığını açıkladığı paylaşımda "Come to Beşiktaş" yorumlarıyla karşılaştı.

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon Lyon formasıyla 45 maçta yaklaşık 4 bin dakika ter döktü. Marcelo bu süreçte 1 asist ile takımına hücumda katkı gösterdi. Beşiktaş'ın eski futbolcusunun Lyon ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Marcelo ortalığı karıştırdı Beşiktaş...

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