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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.05.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: Beşiktaş yönetimi gitmemi istedi

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Şenol Güneş: Beşiktaş yönetimi gitmemi istedi

Beşiktaş'ta son maçına çıkan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine sitemde bulundu.

Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli teknik adam, ayrılığın sebebinin Fikret Orman yönetiminin olduğunu belirtti.

Şenol Güneş, "Başından beri bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduk. Ancak biz namusumuzla, şerefimizle, hakkımızla, cesaretimizle işimizi yaptık. Beşiktaş yönetimi böyle bir tabloda benim milli takıma gitmemin daha uygun olacağını söylediler." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR BAĞRINA BASTI

Kasımpaşa maçıyla birlikte Beşiktaş'taki kariyerini noktalayan Şenol Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ardından destek verdi. Taraftarlar maçın ardından takımı tribünlere çağırdı. 

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Kasımpaşa maçıyla birlikte sona ererken, siyah-beyazlı taraftarlar 4 yıldır takımın başında bulunan tecrübeli teknik adama maçın sonunda destek verdi. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte stat hoparlöründen 'Güle güle sana, yolun açık olsun' şarkısı çaldı. Maçın bitiminde tribünler Vida ve Atiba'ya tezahüratlarda bulunurken, takımın soyunma odasına gitmesi sonrasında taraftarlar 'Oğuzhan, takımı buraya getir' ve 'Beşiktaş'ım el ele, hep beraber tribüne' tezahüratları yaptı. 

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