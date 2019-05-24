Şenol Güneş: Beşiktaş yönetimi gitmemi istedi
Beşiktaş'ta son maçına çıkan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine sitemde bulundu.
Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli teknik adam, ayrılığın sebebinin Fikret Orman yönetiminin olduğunu belirtti.
Şenol Güneş, "Başından beri bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduk. Ancak biz namusumuzla, şerefimizle, hakkımızla, cesaretimizle işimizi yaptık. Beşiktaş yönetimi böyle bir tabloda benim milli takıma gitmemin daha uygun olacağını söylediler." ifadelerini kullandı.
TARAFTAR BAĞRINA BASTI
Kasımpaşa maçıyla birlikte Beşiktaş'taki kariyerini noktalayan Şenol Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ardından destek verdi. Taraftarlar maçın ardından takımı tribünlere çağırdı.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Kasımpaşa maçıyla birlikte sona ererken, siyah-beyazlı taraftarlar 4 yıldır takımın başında bulunan tecrübeli teknik adama maçın sonunda destek verdi. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte stat hoparlöründen 'Güle güle sana, yolun açık olsun' şarkısı çaldı. Maçın bitiminde tribünler Vida ve Atiba'ya tezahüratlarda bulunurken, takımın soyunma odasına gitmesi sonrasında taraftarlar 'Oğuzhan, takımı buraya getir' ve 'Beşiktaş'ım el ele, hep beraber tribüne' tezahüratları yaptı.
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