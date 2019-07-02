Eski Trabzonsporlu Marc Janko futbolu bıraktı
Bir dönem Süper Lig ekibi Trabzonspor forması giyen Avusturyalı oyuncu Marc Janko futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Süper Lig'de bir dönem Trabzponspor forması da giyen golcü futbolcu Marc Janko futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Bu kararını sosyal medyadan açıklayan 36 yaşındaki Avusturyalı futbolcu mesajında "Gün geldi ve ben 16 yıl için teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede güzel ve heyecan verici bir yolculuktu. Destek ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Tecrübeli futbolcu sırasıyla Admira Wacker J., Admira Wacker, Salzburg, Twente, Porto, Trabzonspor, Sydney, Basel Sparta Prag, Lugano takımlarında forma giydi.
Bordo Mavili ekiple 30 maça çıkan Janko, 4 gol, 2 asistlik performansa imza attı.
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İşte Janko'nun emeklilik kararını açıkladığı sosyal medya paylaşımı:
Der Tag ist gekommen und ich sage DANKE für die letzten 16 Jahre. Es war eine unglaublich schöne, aufregende Reise. EUCH allen DANKE für die Unterstützung, die Anteilnahme und die vielen Nachrichten. Machts es gut!!! #karriereENDE #dankbar #neuerabschnitt pic.twitter.com/PcVmlALcOe— Marc Janko (@JankoMarc) 1 Temmuz 2019
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