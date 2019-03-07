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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.03.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Mansur Çalar ömür boyu maçlardan men edildi

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Sakaryaspor maçında rakip takım oyuncularını elindeki kesici aletle yaralayan Amedsporlu Mansur Çalar, futbol müsabakalarından ömür boyu men edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulı (PFDK) Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çağlar'a, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

Ayrıca Amedspor'a 1 maç seyircisiz oynama; Muhammed Ali Özdemir'e 4 maç men, Muhlis İstemi'ye 5 maç men cezası verildi.

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Trabzonspor'dan KAP'a Olcay Şahan açıklaması!

İlgili madde şöyle;

14- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR'in, rakip takım sporcularına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHLİS İSTEMİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15
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Gündeme bomba gibi düştü! Meğer İlhan Mansız...

İşte açıklanan tüm cezalar

1- ANTALYASPOR A.Ş. idarecisi CEM DEDA'nın, 01.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 01.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİGROS G, H, O, P blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 124 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ÜST D, E, F, GÜNEY ALT C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 03.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY SİTE KUZEY ÜST A, C ve KULE SİTE KUZEY ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR F.K. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- GALATASARAY A.Ş.'nin, 03.03.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ABALI DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE hakkında, 02.03.2019 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, forma altına slogan içeren kıyafet giymesi suretiyle talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk edilmiş ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

13- ALTAY Kulübünün, 04.03.2019 tarihinde oynanan ALTAY - BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Mansur Çalar ömür boyu maçlardan men edildi

14- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR'in, rakip takım sporcularına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHLİS İSTEMİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu SERKAN ODABAŞOĞLU'nun, 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR - TOKATSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - MENEMEN BLD.SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- SARIYER Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR - SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü MEHMET ARSLAN'ın, 02.03.2019 tarihinde oynanan ERBAASPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- GEBZESPOR Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan GEBZESPOR - KÖRFEZSPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu CENK CENGİZ'in, 02.03.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK - ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KEMERSPOR 2003 Kulübü masörü ÖKKEŞ ÜRKER'in, 02.03.2019 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- KARŞIYAKA Kulübü sporcusu MUSTAFA AŞAN'ın, 02.03.2019 tarihinde oynanan ALTINDAĞ BELEDİYESPOR - KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR - DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- FATSA BELEDİYESPOR Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR - 1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATSA BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu SERKAN ÇALIK'ın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü sporcusu MUHAMMED ENES YILMAZ'ın, 02.03.2019 oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR - KARACABEY BLD.SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- KOCAELİSPOR Kulübü hakkında, 02.03.2019 tarihinde oynanan BUCASPOR - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

30- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu ŞİYAR KEPİR'in, 03.03.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Mansur Çalar ömür boyu maçlardan men edildi

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden açıklama!

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), futbolcu Mansur Çalar'ı sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, futboldan men etmesine ilişkin, "Karar kasıtlı ve taraflıdır, kabul edilemez." dedi.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynadıkları Sakaryaspor maçında yaşananlardan dolayı, PFDK'nın, futbolcuları Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, futboldan men ettiğini anımsattı.

Rakip takım oyuncularının vücudundaki o yaraları, Mansur'un yaptığına dair hakem ve temsilcinin raporunda herhangi bir ifadenin yer almadığını dile getiren Karakaş, şöyle konuştu:

"Mansur'un yaptığına ilişkin kanıt yok. Raporlarda kesici alet iddiasına ilişkin ifade yer almıyor. Görüntülerde Mansur'un teması sırasında rakip oyuncunun tepki vermediği görülüyor. Kesici alet olsa tepki göstermesi gerekir. Karar kasıtlı ve taraflıdır, kabul edilemez. Karara itiraz edeceğiz. PFDK'nın kararında adalet sorunu var. Sakaryaspor'un siyaset üzerinden yaptığı lobi faaliyetlerinin sonucudur. TFF adil olmalıdır."

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