Gündeme bomba gibi düştü! Meğer İlhan Mansız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Beşiktaş'ta sezon başında yardımcı antrenörlük görevine getirilen İlhan Mansız'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş, ayrılığa gerekçe olarak da eski futbol yıldızının sağlık sorunları gösterilmişti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/15
Gündeme bomba gibi düşen açıklama bugün yapıldı...
2/15
Sosyal medyada ise nedenin ödenmeyen 4 aylık maaş olduğu ileri sürülmüştü...
3/15
Mansız'ın, Beşiktaş İdari Menajeri Ali Naibi ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı'ya gidip, "Aylardır maaş alamıyorum. Sadece 1 kere ödeme yapıldı. Bana sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı da iddialar arasındaydı...
4/15
İlhan Mansız, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki ilk paylaşımında ise "Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç..." mesajını vermişti.
5/15
Fotoğrafın altına çok sayıda yorum bırakıldı. Beşiktaş İlhan Mansız ile yollarını ayırmış, bu kararın gerekçesi hakkında farklı iddialar ortaya atılmıştı.
6/15
Ayrılık sonrası yönetim kanadından net bir açıklama yapılmazken bugün Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü...
7/15
Gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, İlhan Mansız olayıyla ilgili de açıklamalar yaptı.
8/15
Güneş'in açıklaması şöyle;"İlhan Mansız neden bugün aramızda yok? Kim karar verdi, para pul işlerini falan bırakın..."
9/15
"İlhan Mansız bugün neden yok, kararı kim verdi. Yönetimler karar verir."
10/15
"Tartışma benim üstümdeki biriyle olduğu için müdahale etmedim. Personel veya oyuncuyla olsa ben halledebilirdim"
11/15
Şu anda 43 yaşında olan İlhan Mansız, 2001 yılında Samsunspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuş kısa süre içinde hem futboluyla hem de kişiliğiyle kendini Beşiktaş taraftarına sevdirmeyi başarmıştı.
12/15
2002 yılında Dünya Kupası'nda 3. olan A Milli Takım Kadrosu'nda da yer alan Mansız, özellikle Brezilya karşılaşmasında Roberto Carlos'a attığı "Gökkuşağı çalımı" ve çeyrek finalde Senagal ağlarına gönderdiği "Altın Gol"le hafızalara kazındı.
13/15
Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği bu turnuvada, bölge insanlarının da kalbini fetheden İlhan, bilhassa Kore'de kendine hayran kitleleri edinmişti. Bu hayranlık, 2004 yılında Beşiktaş'tan Vissel Kobe takımına transfer olmasının da önünü açtı.
14/15
İşte İlhan Mansız'ın kariyerine dair bilgiler... (VİDEO)