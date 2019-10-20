Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig mücadelesini takip eden futbolseverlerin gözü Manchester United-Liverpool karşılaşmasında. İki ekibin karı karşıya getiren müsabaka, Old Traffor’da oynanacak. Manchester United- Liverpool maçını İngiliz Hakem Martin Atkinson yönetecek. Peki, Manchester United Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye’deki takipçisi de bir hayli fazla olan İngiltere Premier Lig mücadelesi Manchester United- Liverpool maçı ile devam ediyor. Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool’u ağırlayacak. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United - Liverpool maçı 20 Ekim 2019 Pazar günü oynanacak. Türkiye saati ile 18:30’da başlayacak olan müsabaka S Sport ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.
190 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Manchester United - Liverpool şimdiye kadar 190 kez karşı karşıya geldiler. 20 Ekim tarihli maça ev sahipliği yapan Manchester United bu karşılaşmalarda 76 kez kazanırken; Liverpool 62 müsabakadan galibiyet elde etti.
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