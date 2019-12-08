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Futbol
08.12.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Manchester derbisi United'ın

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Manchester derbisi United'ın

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.

Manchester City, ligin 16. hafta mücadelesinde Manchester United'ı ağırladı.

Konuk ekip, Marcus Rashford'un 23. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Anthony Martial 29. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. Manchester City, 85. dakikada Nicolas Otamendi'nin attığı golle farkı 1'e indirse de karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Son şampiyon Manchester City bu sonuçla ligde 32 puanda kalırken, Manchester United puanını 24'e çıkardı. Bu sonucun ardından City ligde Liverpool'un 14 puan gerisine düştü.

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