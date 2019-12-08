7 gollü maç Barcelona'nın! Messi tarihe geçti...
İspanya La Liga'nın 16. hafta mücadelesinde Mallorca'yı konuk eden Barcelona, rakibini rahat geçti.
Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçı Barcelona 5-2 kazandı. Barcelona'ya 3 puanı getiren goller 7'de Griezmann, 17, 41 ve 83'de Lionel Messi, 43'de Luis Suarez'den geldi. Suarez'in attığı topuk golü sosyal medyaya da damgasını vurdu.
La Liga'daki 35. hat-trick'ini yapan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak lig tarihinin en çok hat-trick yapan futbolcusu oldu.
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