7 gollü maç Barcelona'nın! Messi tarihe geçti...

Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçı Barcelona 5-2 kazandı. Barcelona'ya 3 puanı getiren goller 7'de Griezmann, 17, 41 ve 83'de Lionel Messi, 43'de Luis Suarez'den geldi. Suarez'in attığı topuk golü sosyal medyaya da damgasını vurdu.

La Liga'daki 35. hat-trick'ini yapan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak lig tarihinin en çok hat-trick yapan futbolcusu oldu.

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