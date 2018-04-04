Malatyasporlu Adem ve Gilberto hedef büyüttü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMalatyasporlu Adem ve Gilberto hedef büyüttü
GeriFutbol Malatyasporlu Adem ve Gilberto hedef büyüttü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
04.04.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Malatyasporlu Adem ve Gilberto hedef büyüttü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatyasporlu Adem ve Gilberto hedef büyüttü

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Adem ve Gilberto, Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasındaki Medipol Başakşehir maçından puan veya puanlar alacaklarını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28’inci haftasında cuma günü saat 20.00’de deplasmanda karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdürdü.

BÜYÜK: "BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA ÖYLE YUMUŞAK BİR TAKIM OLMAYACAK"

Sarı-kırmızılı takımın forvet oyuncusu Adem Büyük, Gençlerbirliği maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. İster küme düşme hattında olsun, ister şampiyonluk yarışından olsun hiç önemli değil. Biz çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Rahatlama konusuna gelince, ben futbol hayatım boyunca rahat olduğum zamanlarda da rahatlamadım. Çünkü kazanmayı çok isteyen bir yapım, kişiliğim var. Bu takımda da buna çok ihtiyacımız var. Şu anda bu galibiyetle gözümüz yukarılarda. Yukarı bakmak istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Çünkü bunu hak ediyoruz. Kaybettiğimiz çok ucuz puanlar vardı. Gerek bizim yaptığımız hatalardan, gerek dış etkenlerden gelen hatalar olmasaydı belki daha yukarılarda olabilirdik. Takımın bu haftaki maçı kazanması önemliydi. Şimdi de çok zor bir maça gideceğiz. Onlarında şampiyonluk yarışı var. İyi bir ekibe, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizimde onlara karşı oynadığımız ilk yardaki maçı da atlamamak gerekiyor. Çünkü biz onlardan çok daha üstündük ve çok daha fazla pozisyona girerek maçı kaybettik. Atabilseydik biz kazanacaktık. O yüzden ümitsizliğe kapılmanın hem futbolcu, hem şehir ve taraftar olarak gereği yok. İlk yarıda onlara karşı neler yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Yine aynı şekilde olacak. Puan veya puanlarla döneceğimizden ümitliyim. Çünkü onlar bizden biraz daha stresli olacaklar. Onlar şimdi bizim rahatladığımızı düşünüp belki puan kaybı diye düşünebilirler. Doğruda düşünüyorlar. Çünkü karşılarında öyle yumuşak bir takım olmayacak. Çünkü biz oraya kesinlikle puan ya da puanlar almaya gidiyoruz. Tek amacımız bu. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Umarım oradan 3 puanla döneriz ama sonuçta şampiyonluğa oynayan bir takım. Kazanamıyorsanız da kaybetmememiz bizim için moral, öz güven açısını ileri haftalara taşımak için çok önemli. Çok zor maçlarımız var. Ardından Aytemiz Alanyaspor’la oynayacağız ve sonra Beşiktaş. Kolay bir fikstürümüz yok. Evet, rahat gibi gözükebiliriz ama bu rahatlığa girmememiz gerekiyor. Çünkü 2 maç üst üste kaybettik. Aşağıdaki takımların puan kazanmasıyla neler olabileceğini gördük. O yüzden rahatlığa kesinlikle hem teknik ekip izin vermez, hem de futbolcu gurubu olarak bizde izin vermeyiz. Çünkü bu bizim işimiz. Bu işi doğru ve düzgün yapmamız gerekiyor" dedi.

BÜYÜK: "BU MAÇI KAZANDIĞIMIZ TAKDİRDE HEDEFİMİZ FARKLI OLABİLİR"

Lige yeni çıkmış bir takım olarak ilk hedefin ligde kalmak olduğunu kaydeden Büyük, "Evet, kazanacağımız maçları kazansaydık, kaybetmeseydik bazı puanları başka bir hedef de koyabilirdik. Ama şu anki durumda alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. 7 maç var. 7 maçı da kazanabilir miyiz? Oynanmamış her maç 3 puan ortada. Ama gerçekçi olmak gerekirse evet, ligde kalmak istiyoruz. Ama ben bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Çünkü o durumu hak edecek bir takım değiliz şu anda. O yüzden 44 puanın üstüne çıkacağımıza ben inanıyorum. Takım arkadaşlarıma da maç öncesinde ve antrenmanlardan sonra özel konuşmalarımızda da sürekli söylediğim şey şu; evet bizden kaliteli ekipler olabilir ama mücadele ve savaşmayı, birlikte kavga etmeyi öğrendiğimiz zaman her maçı kazanabileceğimizi söylüyorum. Maçlardan öncede her maçın önemi farklı olduğu için o maçı kazanacağımızı, nerelere gelebileceğimizi anlatıyoruz. Herkes bunun bilincinde. Bunu anlatmak tabii sözde ama herkes bunun bilincinde olması da güzel bir şey. O maçlardan bir tanesi. Bu maçı kazandığımız takdirde hedefimiz bambaşka olabilir. 44 puan değil 48 puanı bile yakalayabiliriz. Bunu tüm yüreğimle söylüyorum. Çünkü takımıma inanıyorum, taraftarımıza da inanıyorum. Bize çok büyük destek veriyorlar. Umarım desteklerini bizden esirgemezler. Bizde onlara laik olamaya çalışırız" diye konuştu.

GİLBERTO: "GOL ATMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sarı-kırmızılı takımın bir diğer forvet oyuncusu Gilberto Oliveira Souza Junior da, takım olarak bir galibiyet, çıkışı aradıklarını ifade ederek, "Galibiyeti bulduğumuz için çok mutluyuz. Takımın da çok mutlu olduğunu görüyorum. Şimdi gol atmak için çok çalıştım. Buraya gelmeden önce biraz futboldan uzak kalmıştım. Fiziksel olarak üstüne koydukça her şeyin kendi adıma daha iyi olacağını düşüyordum. Tabii ki gol atmaya devam edeceğim. Bunun için daha da çok çalışacağım. Her şeyden önce arkadaşlarıma yardım etmekten çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Gilberto, şu anda sadece Malatya’yı düşündüğünü, arkadaşlarına sadece yardım etmek istediğini, sezon sonu geldiğinde her şey belli olacağını, her şeyin daha da netleşeceğini, şu an için bir şey söyleyemeyeceğini de belirtti.








  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ronaldo'nun attığı rövaşata golü sosyal medyada gündem oldu.. Yerden 2.27 metre..

G.Saray’ın iki maçı kaderi belirler

İşte UEFA'nın karar tarihi! Galatasaray...

Sevilla Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? - Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final