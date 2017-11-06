Maicon Türk kültürünü keşfe çıktı

Teknik direktör Igor Tudor'ın takıma verdiği 3 günlük izinde Maicon, eşi Ursula ve çocuklarıyla birlikte Kapadokya'ya gitti.

Türk kültürünü merak ettiğini her fırsatta dile getiren başarılı futbolcu, Peri bacalarını gezip, yöresel yemeklerden tattı. Maicon, gezdiği turistik yerlerin fotoğraflarını da instagram hesabından paylaşırken, Türk kültürüne hayran kaldığını dile getirdi. 29 yaşındaki tecrübeli stoper, özellikle kağıt kebabını çok beğendiğini belirtti. Brezilyalı oyuncu, Türk kültürüne ait hediyelik eşyalara da ilgi gösterirken, bol bol alış veriş yaptı.

Öte yandan Maicon, Türk insanının çok sıcak kanlı olduğunu ve bu tür gezilerle de adaptasyon sürecini çok çabuk atlattığını ifade etti.

Sezon başında Sao Paulo'dan transfer edildiği Galatasaray'da savunmanın değişmez ismi olan Maicon, boş zamanlarında Türk kültürünü keşfetmeye devam edeceğini de vurguladı.



