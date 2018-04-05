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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Mahmut Uslu'dan Fikret Orman'a sert yanıt
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Futbol
DHA
05.04.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Mahmut Uslu'dan Fikret Orman'a sert yanıt

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Mahmut Uslu'dan Fikret Orman'a sert yanıt

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı eleştirdi.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yazılı bir açıklama yapan Uslu, şu ifadeleri kullandı:

"Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunun bitmesine sayılı haftalar kala, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'ın kalan maçlarla ilgili ve rakiplerini kışkırtmaya yönelik yapmış olduğu manipülatif değerlendirmelerini ibretle izlemekteyiz.

Öncelikle, Beşiktaş'ın bu hafta Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Sayın Fikret Orman'ın, şimdiki Göztepe Spor Kulübü'nün oyuncusu olan, eski futbolcusu Demba Ba'yı Beşiktaş takımına transfer etmek istediğine dair yapmış olduğu açıklamalar Türk Sporu'nun etik kurallarına uymamakla birlikte, koskoca bir camiayı temsil eden bir Başkan'a ve tüm kulüplerin temsiline yönelik bir makamda söz sahibi olan bir şahsiyete yakışmamaktadır.

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"ORMAN'IN, SPORCULARI VE HAKEMLERİ ETKİLEMEYE YÖNELİK BU TARZ AÇIKLAMALAR YAPMASI..."

Rekabet dozunun yüksek olduğu Süper Lig'in bitimine sayılı haftalar kala, daha önce de pek çok benzerine rastladığımız ve durum itibariyle son olmayacağına inandığımız Sayın Orman'ın sporcuları ve hakemleri etkilemeye yönelik bu tarz açıklamalar yapması, niyeti ilk seferde anlaşılan ve bu hafta oynanacak maçın tarafsızlığına gölge düşüren niteliktedir.

Bu tarz talihsiz açıklamalarının yanı sıra Sayın Orman'ın içinde kendi kulübünün başarılarının da bulunduğu geçmiş şampiyonluklar konusuna yönelik haddini aşan tarih bilmez açıklamaları, iki camiayı birbirine düşürme eyleminden ibarettir. Fenerbahçe Spor Kulübü, geçmişte olduğu gibi şimdi de her kulvarda şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir. Bu nedenle Sayın Orman'ın gündemdeki söz konusu açıklamalarımızla ilgili fikir beyan ederken, bilgiden uzak, manipülasyona yönelik bir dil kullanması camiamız ve tarafımızca kabul görmesi mümkün değildir."

 

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