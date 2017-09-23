Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Futbol>Mahmut Uslu: 'Fikret Orman ayıp ediyor'

Mahmut Uslu: 'Fikret Orman ayıp ediyor'

Fenerbahçe Genel Sekreteri, Orman'ın açıklamalarıyla derbinin hakemi Ali Palabıyık'ı etki altına almaya çalıştığını savundu. Uslu "Hakemler tarafından en çok kollanan takım Beşiktaş" dedi.

Ahmet ERCANLAR
SON GÜNCELLEME

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın derbi maçın hakemi Ali Palabıyık'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Hürriyet'e konuşan Uslu, Fikret Orman'ın hakemi etki altına almaya açlıştığını öne sürerek şunları söyledi:

"Fikret Orman sürekli konuşuyor. 4 yılda Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarının yönetimlerine baksın. Kararlar hep Beşiktaş lehine... Ligde hakemler tarafından en çok kollanan takım Beşiktaş ama hakemler hakkında da en çok onlar konuşuyor. Kasıtlı olarak hakemleri etki altına alıyorlar. Biz ise takımımıza güveniyoruz. Taraftarımızla bütünleşerek bu maçı kazanacağız. Hakemlere ihtiyacımız yok. Fikret Orman çok ayıp ediyor. Bu tarz işlere girmesinler ve futbol sahasında oynansın..."

Mahmut UsluFenerbahçeBeşiktaşFikret Ormanderbi
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL