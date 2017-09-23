Mahmut Uslu: 'Fikret Orman ayıp ediyor'

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın derbi maçın hakemi Ali Palabıyık'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Hürriyet'e konuşan Uslu, Fikret Orman'ın hakemi etki altına almaya açlıştığını öne sürerek şunları söyledi:
"Fikret Orman sürekli konuşuyor. 4 yılda Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarının yönetimlerine baksın. Kararlar hep Beşiktaş lehine... Ligde hakemler tarafından en çok kollanan takım Beşiktaş ama hakemler hakkında da en çok onlar konuşuyor. Kasıtlı olarak hakemleri etki altına alıyorlar. Biz ise takımımıza güveniyoruz. Taraftarımızla bütünleşerek bu maçı kazanacağız. Hakemlere ihtiyacımız yok. Fikret Orman çok ayıp ediyor. Bu tarz işlere girmesinler ve futbol sahasında oynansın..."