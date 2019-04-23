Mağlubiyetin ardından şok küfürler!
İngiltere Premier Lig'de yine kötü bir sezon geçiren ve şampiyonluk şansı kalmayan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedeflerken bu hafta alınan ağır Everton yenilgisi soyunma odasını karıştırdı.
Manchester United bu hafta Everton deplasmanındaydı ve Kırmızı Şeytanlar 4-0'lık skorla ağır bir yenilgi aldı.
Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi; Richarlison, Gylfi Sigurdsson, Lucas Digne ve Theo Walcott'un golleriyle adeta darmadağın olmuştu.
İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre ise Manchester United'lı oyuncular maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında birbirlerine girdiler.
El hareketleri, küfürler, bağırışlar havada uçuştu. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ise takımı yarım saatten fazla soyunma odasından çıkarmadı.
Dün akşam SkySports'a konuşan Paul Pogba ise "Soyunma odasında her şey konuşuldu. Doğrular söylendi ancak saygı yoktu" dedi.
64 puanlı Manchester United 6. sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mutlaka ilk 4'te yer alması gerekiyor. 4. sırada ise 67 puanlı Chelsea bulunuyor.
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