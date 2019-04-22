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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.04.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

İtalya'da Juventus, Fransa'da PSG ipi göğüsledi

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İtalya'da Juventus, Fransa'da PSG ipi göğüsledi

İtalya liginde Juventus, Fransa liginde ise PSG, bitime 5 hafta kala şampiyonluklarını ilan etti.

Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğa ulaşan ilk kulüpler, Juventus ve Paris Saint-Germain (PSG) oldu. Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.
İtalya'da Juventus, Fransa'da da PSG bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da ise Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

- Serie A

Ligin son 6 haftasına en yakın takipçisi Napoli'nin 17 puan önünde başlayan Juventus, sahasında Fiorentina'yı 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar böylece Napoli ile Atalanta arasında oynanacak haftanın kapanış maçı öncesi şampiyonluğu garantiledi. Juventus, toplamda 35. kez Serie A'da mutlu sona ulaştı. Üst üste 8. şampiyonluğunu kazanan Juventus, Avrupa'nın 5 büyük liginde bunu başaran ilk kulüp oldu. Juventus, 2002'den 2008'e kadar Fransa liginde art arda 7 şampiyonluk elde eden Olympique Lyon ile rekoru paylaşıyordu.

Juventus'un sezon başında renklerine bağladığı Cristiano Ronaldo ise İngiltere Premier Lig ve La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen ekiplerden Inter, evinde Roma, Milan ise deplasmanda Parma ile 1-1 berabere kaldı. Serie A'nın 33. haftasını 87 puanla geçen Juventus'u, 67 puanlı Napoli, 61 puanlı Inter ve 56 puanlı Milan izledi.

- Ligue 1

Lider PSG, 2. sıradaki Lille'in konuk olduğu Toulouse ile 0-0 berabere kalmasıyla bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. PSG, son 7 yılda 6, toplamda 8. defa ligi ilk sırada tamamladı. PSG, şampiyonluğu garantiledikten sonra seyircisi önünde oynadığı Monaco karşılaşmasını 3-1 kazandı. Monaco'ya karşı "hat-trick" yapan PSG'nin 20 yaşındaki forveti Kylian Mbappe, bir Ligue 1 sezonunda 30 gole ulaşan en genç futbolcu oldu. Olympique Lyon ise evinde Angers'i 2-1 mağlup etti. PSG, Ligue 1'de 33. haftanın ardından 84 puana ulaştı. Lille 65 ve Olympique Lyon 59 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

Mbappe'nin 33. hafta performansıPSG'nin yıldız oyuncusu Mbappe, takımının şampiyonluğunu ilan ettiği Monaco karşılaşmasında sahada adeta şov yaptı. İşte genç futbolcunun 33. hafta performansı...
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- Premier Lig

Haftaya maç fazlasıyla lider başlayan Liverpool, Cardiff City'yi deplasmanda 2-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Puanını 88'e çıkaran Liverpool, 1992'de başlayan Premier Lig'deki kulüp rekorunu kırdı. Şampiyonluk yarışındaki Manchester City, sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Arsenal, evinde Crystal Palace'a 3-2, Manchester United da deplasmanda Everton'a 4-0 yenildi. Premier Lig'in 35. haftasının ardından Liverpool, Manchester City'nin 2 puan önünde maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Bu iki takımı, 67 puanla Tottenham, 66'şar puanla Arsenal ve Chelsea, 64 puanla Manchester United izledi.

- La Liga

Lider Barcelona, ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 yendi. Zirve takipçisi Atletico Madrid de Eibar deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Real Madrid ise evinde oynadığı Athletic Bilbao karşılaşmasını, Benzema'nın golleriyle 3-0 kazandı. La Liga'nın 33. haftası sonunda puanını 77'ye çıkaran Barcelona, Atletico Madrid'in 9, Real Madrid'in ise 13 puan önünde liderliğini sürdürdü.

- Bundesliga

Ligin zirvesindeki Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i 1-0 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanından 4-0 galip ayrıldı. Son haftaların formda takımı Leipzig, konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı. Bundesliga'nın 30. haftası sonunda 70 puan toplayan Bayern Münih'i, 69 puanla Borussia Dortmund ve 61 puanla Leipzig takip etti.

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