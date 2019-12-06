Maçın ortasında tuvalete gitti! Aubameyang...

Spor Arena Dış Haberler | Sahasında Brighton'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Arsenal'da Pierre-Emerick Aubameyang, tüm şimşekleri üzerine çekti.

Freddie Ljunberg ile ikinci maçına çıkan Arsenal'da Pierre-Emerick Aubameyang, karşılaşmanın 86. dakikasında bir anda tünele doğru koşarak ortadan kaybolunca eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Ev sahibi takımın 2-1 geride olduğu bölümde yaklaşık 3 dakika ortadan kaybolan yetenekli futbolcunun tuvalete gittiği ortaya çıktı. 86. dakikada tünele doğru yönelen Aubameyang, 89. dakikada Arsenal'ın serbest vuruş kullandığı esnada oyuna döndü.

Söz konusu olayın Arsenal'ın yenik durumda mutlak gol aradığı dakikalarda gerçekleşmesi ve o esnada Arsenal'ın sahada başka forvetinin de olmaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maçın ardından Freddie Ljungberg, oyuncusunun tuvalet molası için sahayı terk ettiğini açıkladı. Ljungberg, "Ben aslında oyundan çıktığını fark etmedim, sadece geri geldiğini gördüm. Tuvalete gitmeniz gerektiğinde gitmek zorundasınız" şeklinde konuştu.

Ligde 9 maçtır kazanamayan Arsenal, son 42 yılın en kötü dönemini geçiriyor. Kulüp en son 1977 Mart''ta 10 maçlık bir 'yenememe serisi' yaşamıştı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!