Mesut Özil'den sert tepki! Oyundan çıkarken...

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de Arsenal'in kötü gidişatı sürüyor. Arsenal, son olarak kendi sahasında Brighton'a 2-1 yenildi ve kazanamama serisi 9 maça çıktı.

Maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise ikinci yarı oyundan alındı.

Karara sert tepki gösteren Mesut Özil, teknik heyete sert tepki gösterdi. Mesut Özil'in oldukça sinirli olduğu görülürken futbolcunun bu tavrı İngiliz basınının da dikkatini çekti.

Mesut Özil, takımının 2-1 kaybettiği maçta Arsenal'in attığı tek golün asistini yapmıştı.

''EN AZINDAN SAVAŞIYOR...''

Arsenal'in eski oyuncularından Tony Adams, Mesut'u savunurken ''Bence yaptığını büyütmemek lazım. Mağlubiyete karşı duruyor. Bu tepkisinden ben bunu anlıyorum. En azından takımda savaşan birilerinin olduğunu görüyorum.'' sözlerini kullandı.

İngiliz ekibinde Unai Emery'nin yerine geçici olarak göreve gelen Fredrik Ljungberg de Arsenal'e çare olamadı.

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