M.Başakşehir'de büyük şok! Maç öncesi...
Süper Lig'de zorlu Fenerbahçe maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu şoku yaşanıyor.
Maça ilk 11'de başlaması beklenen deneyimli ismin soğuk algınlığı olduğu ve bu nedenle maç kadrosunda yer almadığı kaydedildi.
Moldovalı stoper bu sezon sadece Kasımpaşa ileoynanan mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.
Epureanu'nun yerine stoperde Aurelien Chedjou görev alacak. Kamerunlu oyuncu bu sezon hiçbir resmi maçta süre almamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle