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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerLider avcısı! F.Bahçe Başakşehir'in serisini bozdu
Spor Arena Lider avcısı! F.Bahçe Başakşehir'in serisini bozdu
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Spor Arena
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY - Adem KABAYEL
11.02.2018 - 18:15, Son Güncelleme:

Lider avcısı! F.Bahçe Başakşehir'in serisini bozdu

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Fenerbahçe, lider Başakşehir'i devirdi zirve karıştı. Rakibini deplasmanda 2 golle deviren sarı-lacivertliler rakibiyle arasındaki puan farkını eritti. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri; Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçına çıkan Fernandao 32. ve 56. dakikalarda kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 41 puana yükselirken, Medipol Başakşehir 43 puanda kaldı.Başakşehir'in son 2 haftada 5 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray konuk edeceği Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak. Öte yandan Fenerbahçe, M.Başakşehir'in sahasında 31 maçtır süren yenilmezlik serisine son vermiş oldu.

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, -  Caicara (Dk.81 Kerim Frei), Attamah, Chedjou (Dk. 54 Napoleoni), Clichy, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Visca, İrfan Can Kahveci, Arda Turan(Dk.74 Bajic), Adebayor
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, - Isla, Neto, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao (Dk.72 Alper (Dk.90+4 Serhat Kot)
SARI KARTLAR: Mahmut Tekdemir, Adebayor (Medipol Başakşehir)
GOLLER: Dk. 32 - 56 Fernandao, (Fenerbahçe) 

Lider avcısı F.Bahçe Başakşehirin serisini bozdu

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun pasında Attamah'tan seken topla ceza sahasına giren Fernandao, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
56. dakikada Dirar'ın pası ile sağ kanatta buluşan Isla'nın ortasında arka direkte topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

NOTLAR:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK
Medipol Başakşehir'de Mossoro kadroda yer almazken Elia yedek soyundu. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı devam eden Mossoro'ya görev vermezken Elia'yı yedek soyundurdu. Avcı, zorlu mücadelede Arda Turan'ı ise ilk 11'de sahaya dürdü. 

Öte yandan turuncu lacivertli ekipte kart cezalısı olan Emre Belözoğlu da bu önemli mücadelede takımını yalnız bıraktı.

FENERBAHÇE'DE NETO VE GIULIANO 11'DE 
Fenerbahçe'de Janssen, Skrtel ve İsmail Köybaşı sakatlıkları sebebiyle Medipol Başakşehir mücadelesinde forma bulamadı. Sakatlıkları sona eren Luis Neto ile ligin 18'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında omzu çıkan Giuliano 11'de görev aldı Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, Şener Özbayraklı'ya ise görev vermedi. 

Lider avcısı F.Bahçe Başakşehirin serisini bozdu

KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta stat büyük ölçüde doldu. Turuncu-lacivertli ekip taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri tamamıyla doldurdu. 

LUCESCU TRİBÜNDE YER ALDI
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, tribünde kendisine ayrılan yerde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı takip etti.

Lider avcısı F.Bahçe Başakşehirin serisini bozdu

ARDA TURAN İLK KEZ 11'DE
Medipol Başakşehir'in devre arasında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, yeni takımıyla ilk kez 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı sakat oyuncuların yokluğunda Arda Turan'a ilk 11'de şans verdi.

ŞEHİTLER UNUTULMADI
Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele öncesinde şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

Lider avcısı F.Bahçe Başakşehirin serisini bozdu

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