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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.04.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Luyindama PFDK'ya sevk edildi

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Luyindama PFDK'ya sevk edildi

Galatasaraylı Luyindama, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray'ın stoperi Luyindama, Yeni Malatyaspor maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Sarı Kırmızılı ekip, bu hafta ligde Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Galatasaray bir sonraki hafta ise derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak.

G.Sarayda derbi öncesi Luyindama şoku
G.Saray'da derbi öncesi Luyindama şoku!

Yapılan açıklama şöyle;

Hukuk Müşavirliği'nce 03.04.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA'nın 02.04.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 02.04.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. ve 9/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 02.04.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KÖRFEZSPOR Kulübü Teknik Sorumlusu SONER ALP'in 16.03.2019 tarihinde oynanan KİRAZLIYALI SPOR-İZMİT SELANİK SPOR Kocaeli 2. Amatör Küme müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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