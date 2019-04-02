G.Saray'da derbi öncesi Luyindama şoku!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Luyindama şoku yaşanıyor.
Müsabakanın 71. dakikasında hava topu mücadelesinde rakibine sert bir faul yapan Luyindama, hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla ihraç edildi.
Sarı-kırmızılılar, bu dakikadan sonra Malatyaspor karşısında 10 kişi mücadele etti.
Fenerbahçe derbisinde yok!
Luyindama, bu hafta ligde oynanacak Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için kırmızı kart nedeniyle de 28. haftada Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Aynı durum Mbaye Diagne’nin Kasımpaşa’da forma giyerken de başına gelmişti.
Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Diagne, sarı kart cezası nedeniyle ilk lig maçında oynayamayıp, daha sonra kırmızı kart nedeniyle forma giyememişti.
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