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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraf: Süleyman ARAT
02.04.2019 - 22:08, Son Güncelleme:

G.Saray'da derbi öncesi Luyindama şoku!

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G.Saray'da derbi öncesi Luyindama şoku!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Luyindama şoku yaşanıyor.

Müsabakanın 71. dakikasında hava topu mücadelesinde rakibine sert bir faul yapan Luyindama, hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla ihraç edildi. 

Sarı-kırmızılılar, bu dakikadan sonra Malatyaspor karşısında 10 kişi mücadele etti.

Fenerbahçe derbisinde yok!

Luyindama, bu hafta ligde oynanacak Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için kırmızı kart nedeniyle de 28. haftada Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Aynı durum Mbaye Diagne’nin Kasımpaşa’da forma giyerken de başına gelmişti.

Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Diagne, sarı kart cezası nedeniyle ilk lig maçında oynayamayıp, daha sonra kırmızı kart nedeniyle forma giyememişti.

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