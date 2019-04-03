Maç sonu hedefte o isim: "Büyük sorumsuzluk"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Genel kurulda çıkan ibrasızlık kararının ardından Galatasaray taraftarları tepkiliydi. Statta, "Mekteb-i Sultani onurumuz, liseci zihniyet sorunumuzdur" yazılı pankart açtılar.
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Taraftarlar ayrıca statta maçı izleyen başkan Mustafa Cengiz'e de destek verdiler. Cengiz tezahüratlara böyle karşılık verdi.
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Sakat olan ve düz koşulara başlayan Kostas Mitroglou, karşılaşmayı ailesiyle birlikte seyretti.
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Rakibi karşısında istediği sonucu alamayan Fatih Terim, özellikle maç sonunda epey gergindi. Deneyimli teknik adam, Luyindama'nın kırmızı kartı sonrası çileden çıktı. Ancak görüntüyü izleyen Şükrü Hanedar'ın olayı anlatmasıyla itiraz etmeyi kesti.
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Maç sonunda ise ilginç bir olay yaşandı. Oyuna ikinci yarıda giren Aboubakar Kamara ile Belhanda arasındaki tartışma dikkat çekti.
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Maçta yer yer agresif gözüken ve istediği futbolu sahaya yansıtamayan Belhanda, rakibi ile sert bir atışma yaşadı.
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Olayın daha çok büyümesini ise etraftakiler önledi. Badou Ndiaye, Faslı futbolcuyu çekerek oradan uzaklaştırdı. İki oyuncu da zaman zaman disiplinsiz tavırlar sergilemesiyle ünlü...
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Bunun yanı sıra sert geçen maç, yer yer gerginliklere sahne oldu...
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Yazarların hedefinde ise Guilherme'ya yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gören Luyindama vardı... İşte o yazılardan öne çıkanlar...
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Mehmet Demirkol (Fanatik): Luyindama’nın kontrolsüzlüğü büyük sorumsuzluk. Çok daha ağır sakatlığa sebep verebilirdi. Ayrıca kritik bir dönemde oynamaması sıkıntı yaratacak.
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Deniz Çoban (Fanatik): Luyindama’nın gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı. Öncelikle belirtelim. Kırmızı kart için aranan kriterler belli...
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“Harekette acımasız ve yaralayıcı bir müdahale var mı?” diye bakmamız gerekiyor. Luyindama’nın kramponların vidalarının rakibe gelmiyor olması hareketi masum gibi gösterse de, acımasızlık sınırlarını zorlayan bir pozisyon olduğunu görüyoruz.
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Yükseğe kalkan ayak şiddetli şekilde Guiherme’nin savunmasız bölgesine yaralayıcı şekilde geliyor. Luyindama’nın ayağını rakibe gelmeden sakınmak gibi bir gayretinin de olmaması benim kırmızı kart fikrimi perçinliyor.
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Levent Tüzemen (Sabah): Luyindama da, riskli oynama huyundan vazgeçmeli. Aynı Luyindama, Galatasaray'a zarar vererek göz göre göre bir faul yaptı ve kırmızı kart görüp oyundan atıldı ve tur şansını zora soktu.
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Oysa Galatasaray ikinci yarıya mükemmel başlamış bir Mariano ile rakip kalede etkili olmaya başlamıştı. Luyindama'nın kırmızı kart görmesi Galatasaray'ın oyun planlarını alt üst etti..