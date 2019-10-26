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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.10.2019 - 23:10, Son Güncelleme:

Luiz Gustavo: "Tatil yapmaya gelmedim"

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Luiz Gustavo: "Tatil yapmaya gelmedim"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, "Ben buraya çalışmak için, kazanmak için geldim. Ben buraya tatil yapmaya gelmedim. İnsanların bunu görmesi hoşuma gidiyor" dedi.

Süper Lig 9'uncu haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Attığı golle takımına katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Gustavo, "Maçı kazanmayı çok istiyorduk, maça çok istekli ve golleri bularak başladık. Tanrıya şükürler olsun ki, bunu başardık ve 3 puanı aldık. Takımımız zaten attığım golde öndeydi, bende attığım golle takımıma yardım ettiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

"KAZANARAK GALİBİYETLERE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Ligde kazanarak yola devam etmeleri gerektiğini belirten Gustavo, "Ben buraya çalışmak için, kazanmak için geldim. Ben buraya tatil yapmaya gelmedim. İnsanların bunu görmesi hoşuma gidiyor Birlik olmuş bir takımız. Bütün takım arkadaşlarım birbirine yardım etmek istiyor. Takım ruhumuz çok iyi, hepimiz işimize odaklandık. Gün sonunda hepimiz takımın faydası için uğraşıyoruz. Kazanarak galibiyetlere devam etmemiz gerekiyor, yüksek konsantrasyonla devam ederek işin sonunda gülen taraf biz olmalıyız" şeklinde konuştu.

"UMARIM SENE SONUNDA TARAFTARLARIMIZLA ŞAMPİYONLUĞU KUTLARIZ"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce sarı-lacivertlilerde oynamış Diego ve Josef De Souza'dan iyi tavsiyeler aldığını belirten Gustavo, " Buraya gelmeden önce Fenerbahçe'de futbol oynamış Diego ve Josef De Souza ile konuştum. Onlar bana buranın özel bir kulüp olduğunu, taraftarların çok özel ve tutkulu olduğunu söylediler, taraftarların takımlarına aşık, müthiş destek oluyor demişlerdi. Ben de buraya gelip bunu gördüğüm için çok mutluyum. Umarım sene sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlarız" ifadelerini kullandı.

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