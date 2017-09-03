Lucescu'nun hakem isyanı

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Kharkiv'deki Metalist Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Yarmolenko'nun golleriyle 2-0 geride kapatan A Milli Futbol Takımı'nın oyuna ortak olma çabaları sonuç vermedi ve takım sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını zora sokan milli takım bu sonuçla 11 puanda kalıp 4'üncü sıraya gerilerken, Ukrayna 14 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Grupta bir maçı eksik Hırvatistan'ın 13 puanı bulunuyor.

- Lucescu'nun ilk maçında mağlubiyet

A Milli Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı ilk maçta mağlup oldu.

Bir ay önce göreve getirilen Lucescu idaresindeki milli takım, Ukrayna karşısında sahadan 2-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

- Ofsayt ve aut itirazları

Ukrayna'nın ilk yarıda attığı 2 golde de ay yıldızlı oyuncular hakeme itirazda bulundu.

Ay yıldızlı futbolcular, ev sahibi takımın Yarmolenko ile bulduğu ilk gol öncesinde ofsayt pozisyonunda bulunduğu yönünde itiraz etti.

Milli futbolcular, Yarmolenko'nun ikinci golü öncesinde de pası veren Konoplyanka'nın topu auta çıktıktan sonra pasını attığını savundu.

- Mircea Lucescu'dan hakeme tepki

Lucescu, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından maçın İspanyol hakemlerini çıkış tünelinin önünde bekledi.

Deneyimli teknik adam, maçın İspanyol hakemi David Fernandez Borbalan'a verdiği kararlar nedeniyle tepki gösterdi. Lucescu'nun tepkisi soyunma odasına giderken de devam etti. Rumen teknik adam telefonunu çıkararak, hakeme tartışmalı pozisyonun videosunu seyretti.

- Lucescu'nun hamleleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmanın ikinci yarısında, 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullandı.

İlk hamlesini 60. dakikada yapan Lucescu, Ozan Tufan'ın yerine Oğuzhan Özyakup'u oyuna sürdü. Sekiz dakika sonra ise Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Lucescu, son değişikliğini ise zorunlu olarak yaptı. 71. dakikada Besedin ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlanan ve sedye ile oyun dışında kalan Serdar Aziz'in yerine Çağlar Söyüncü oyuna girdi.

- Millilerin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

A Milli Futbol Takımı'nın 5 maçlık yenilmezlik serisi Ukrayna karşısında sona erdi.

Son yenilgiyi 9 Ekim 2016'da İzlanda karşısında yaşayan milliler, o tarihten sonra yaptığı 2'si özel, 3'ü resmi toplam 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Son 5 maçta kalesinde 2 gol gören ay yıldızlı ekip, Ukrayna'nın 2 golüne engel olamadı.

- Ukrayna'ya karşı ikinci yenilgi

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynadığı 8 maçta ikinci yenilgisini aldı.

Daha önce rakibiyle 4'ü özel, 3'ü resmi olmak üzere 7 kez karşı karşıya gelen ve bir kez kaybeden Türkiye, deplasmanda aldığı bu yenilgiyle rakibi karşısında sahadan ikinci kez mağlup ayrıldı.

Rakibi karşısında 4 galibiyeti bulunan, ay yıldızlı ekip bu maçlarda, Ukrayna filelerine 11 gol gönderirken, kalesinde 9 gol gördü.

- Yarmolenko'dan Türkiye'ye üçüncü gol

Ukrayna Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden Yarmolenko, Türkiye'ye grupta oynanan 2 maçta 3 gol attı.

Konya'da oynanan ve 2-2'lik eşitlikle sona eren maçta bir golü bulunan Yarmolenko, ülkesindeki maçta da 2 kez fileleri havalandırdı.