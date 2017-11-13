Lucescu'dan istifa açıklaması!

A Milli Takımın Arnavutluk'a yenilmesinin ardından eleştirel sorular alan ve istifa edip etmeyeceği sorulan Lucescu kızdı. Basın toplantısı bitiminde Lucescu, TFF Medya Sorumlusuna dönerek gazetecilere ithafen " Ben bir takım yaratmaya çalışıyorum. Böyle sorular gelmesi inanılmaz. İnanamıyorum" dedi

Rumen teknik adam istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna " Niye ki, neden? Benim büyük tecrübem var tabii ki Avrupa Şampiyonasına katılacağız. Bunu beraber başaracağız. Bu işte hokus pokus yok" diye konuştu.

Menajer aracılığı ile milli takıma seçildiği iddia edilen Erol Alkan ile ilgili de sert konuşan tecrübeli teknik adam, "Erol Alkan konusunun peşini bırakmayacağım. Dava açacağım. Ben menajer falan tanımıyorum." ifadelerini kullandı.