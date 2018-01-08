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Lucescu'dan 6 Süper Lig takımına ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya’da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren 6 Süper Lig takımını ziyaret etti.

Hürriyet Haber
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Antalya Belek’te devam eden Pro Lisans Kursu’na konuk olan Rumen teknik adam, devre arası kamp çalışmalarını Belek’te sürdüren 6 Süper Lig takımının kampını ziyaret ederek, teknik heyet ve başkanlarla ikili temaslarda bulundu.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı ziyaret eden Lucescu’ya yardımcı antrenörleri Tayfur Havutçu, Carlo Nicolini ve Kerem Yavaş eşlik etti.

İlk olarak Fenerbahçe'nin antrenmanına giden Lucescu, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile bir süre görüştükten sonra Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde idman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya geldi. Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, ardından Trabzonspor'un çalışmalarını yaptığı sahaya giderek Başkan Muharrem Usta ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile fikir alışverişinde bulundu. Bursaspor kampını da ziyaret eden Rumen çalıştırıcı, Başkan Ali Ay ve Teknik Direktör Paul Le Guen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

72 yaşındaki teknik adam, son olarak aynı otelde kampa giren Kayseripor ile Kasımpaşa takımlarını ziyaret edip, teknik direktörler Marius Sumudica ve Kemal Özdeş ile sohbet etti.

Lucescudan 6 Süper Lig takımına ziyaret

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