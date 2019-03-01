Lucescu Beşiktaş'a mı? Açıkladı...
Türkiye A Milli Takımı'ndaki görevinen ayrılan Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı çalıştıracağı iddialarına yanıt verdi.
A Milli Takım’dan ayrıldıktan sonra Şenol Güneş’in de milli takımı çalıştırmaya başlamasıyla birlikte hakkında Beşiktaş iddiaları gündeme gelen Lucescu, ülke basınına konuştu.
A Milli Takım’ı çalıştıran ancak görevine son verilen Mircea Lucescu için Beşiktaş’ı çalıştıracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Lucescu, bu iddialar üzerine cevap verdi.
Lucescu, ‘’Hiçbir seçeneği dışlayamam. Her şey mümkün. Emekli olabilirim veya bir kulüp takımı çalıştırabilirim. İstanbul’da da kalabilirim’’ şeklinde konuştu.
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