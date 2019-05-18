Loris Karius: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Karius, "İlk yarı oyunda değildik, bunu kabul etmeliyiz. Trabzonspor işimizi zorlaştırdı. İkinci yarıda toparlandık ama golü attıktan hemen sonra golü yedik, şanssızlığımız buydu. Sonuçta maçı kaybettik. Bu bir takım oyunu bunu unutmamalıyız. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorum, belki bir kurtarış daha yapsam 1 puan alabilirdik. Şimdi son maça odaklanacağız, sonrasında tatil var. Burada devam edeceğim gibi görünüyor. Tüm taraflar memnunsa burada kalacağım." diye konuştu.
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