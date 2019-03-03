Liverpool'a Everton darbesi! Liderlik...
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında zirve yarışı veren Liverpool, Everton'la 0-0 berabere kalarak liderliği Manchester City'ye kaptırdı.
Premier Lig'in 29. haftasında Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı.
Everton, Goodison Park'ta Liverpool ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı.
Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun müsabakaya yedek başladı. Cenk 74. dakikada Dominic Calvert-Lewin’in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 70 yapsa da liderliği 71 puanlı Manchester City’ye kaptırdı. Everton ise puanını 37’ye çıkardı.
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