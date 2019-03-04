Hem liderlik gitti, hem karizma! Klopp'u şoke eden hareket...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHem liderlik gitti, hem karizma! Klopp'u şoke eden hareket...
GeriFutbol Hem liderlik gitti, hem karizma! Klopp'u şoke eden hareket...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Foto: AFP Spor, Reuters
04 Mart 2019 - 10:34,

Hem liderlik gitti, hem karizma! Klopp'u şoke eden hareket...

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool, deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/8

Konuk ekip deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Klopp ve öğrencileri yaşanan bu puan kaybı sonrası liderliği Manchester City'e kaptırdı.

2/8

Manchester City ise Bournemouth'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırmıştı.

3/8

Everton ile Liverpool mücadelesinde iki takımda yakaladıkları pozisyonlardan gol sesi çıkaramayınca müsabaka 0-0 sona erdi. Ancak yaşanan bu puan kaybı sonrası gerçekleşen olay geceye damgasını vurdu.

4/8

Bir Everton top toplayıcısı çocuk, Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp yanından geçerken alaycı bir şekilde alkış yaptı.

5/8

Önce neye uğradığını anlayamayan başarılı hoca daha sonra bu olaya gülerek tepki verdi.

6/8

Ancak Klopp'un liderliği kaybetmesi ve yaşadığı tepki sonrası yüz ifadesinde sinirlendiği de dikkatlerden kaçmadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

7/8

Milli futbolcu Cenk Tosun ise 74. dakikada forma şansı buldu.

8/8

Liverpool-Everton derbisi, İngiltere'nin en önemli derbileri arasında yer alıyor... (VİDEO)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Fikret Orman'dan beklenen açıklama! Yeni hoca...

Hem liderlik gitti, hem karizma! Klopp'u şoke eden hareket...

Fenerbahçe'de büyük operasyon! 10 isim yolcu

Beşiktaş o günlerden daha da kötü!