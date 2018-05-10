Lider Galatasaray'ın maçı Bülent Yıldırım'ın! İşte haftanın hakemleri...
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında görevli hakemler şunlar:
Cuma:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
Pazar:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
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