Lider Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, zorlu maçta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Başakşehir 42. dakikada Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Başakşehir, Elia'nın 84'te attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve puanını 41'e yükselten Başakşehir, en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx
M.Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xxx, Epureanu xxx, Mahmut xxx, Clichy xxx, Emre xxx, Mossoro xxx (Napoleoni dk. 80 x), Visca xxx, Arda Turan xxx (Elia dk. 73 xxx), İrfan Can xx (Soner Aydoğdu dk. 68 xx), Robinho xxx
Yedekler: Volkan, Attamah, Demba Ba, Karim Hafes, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov x, Sadiku xx, Ben Youssef xx, Veigneau x (Özgür Çek dk. 85 ?), Pavelka xx, Tarkan x, Trezeguet x, Eduok x (Azad Toptik dk. 85 ?), Hajradinovic x (Heitnz dk. 46 xx), Koita x
Yedekler: Eray, Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Uğurcan, Çağtay Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Visca (dk. 42), Elia (dk. 84) (M. Başakşehir)
Sarı kartlar: Visca, Epureanu (M.Başakşehir)
Maçtan dakikalar:
6. dakikada Arda Turan’ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Clichy, kale önündeki Visca’ya gönderdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ramazan son anda topu kornere gönderdi.
26. dakikada kazanılan korner atışını sağdan Visca kullandı. Savunma arasında yükselen Arda Turan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
30. dakikada Caiçara sağdan son çizgiyi inip arka direkteki Arda Turan’ı gördü. Göğsüyle topu kontrol eden tecrübeli futbolcunun sert şutunda Popov son anda topa ayak koydu.
38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda İrfan Can ceza sahası içine ortaladı. Defansın arasından iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
42. dakikada Robinho’yla verkaç yaparak son çizgiye inen Visca, çaprazdan çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0
48. dakikada Robinho’nun attığı pasla ceza sahası içine giren Caiçara yerden sert vurdu ancak kaleci Ramazan gole izin vermedi.
75. dakikada Trezeguet’nin pasıyla topla buluşan Sadiku uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Mert çok iyi uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.
76. dakikada son çizgiye inen Pavelka rakibinden sıyrılıp Heintz’a pasını verdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.
79. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Elia soldan bindirip ters kanattaki Visca’ya gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Ramazan yine başarılıydı.
84. dakikada Başakşehir, Kasımpaşa savunmasını az adamla yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Visca, savunmanın arkasına hareketlenen Elia’yı gördü. Bu futbolcu aşırtma bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. 2-0
KADROLAR:
Medipol Başakşehir'in 11'i: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Mossoro, Visca, Arda, Robinho.
Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Eduok.
MAÇTAN NOTLAR:
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, maç kadrosunda yer aldı.
Turuncu-lacivertli takımın geçen hafta 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü, yedekler arasında şans bekledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında takımını sahaya, Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.
Adebayor kadroda yok
Medipol Başakşehir'de Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor maç kadrosunda yer almadı.
Abdullah Avcı, sakatlığı bulunmayan golcü oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi.
Tribünler boş kaldı
Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi az oldu.
Karşılaşmayı yaklaşık 4 bin futbolsever tribünden takip etti.
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