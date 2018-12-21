Lider Başakşehir, devreyi Alanya'da bitiriyor! iddaa'da öne çıkan tercih ise...
Spor Toto Süper Lig'in lideri Başakşehir, ilk devreyi Alanyaspor deplasmanında bitiriyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
- Ceyhun Gülselam cezalı, Djalma Campos sakat, Papiss Cisse'nin durumu maç saati belli olacak.
- Son 9 lig maçında sadece 1 kere kazanabildiler. Sergen Yalçın'ın gelişi pozitif etki yarattı ama bunu 3 puana dönüştürmekteki sıkıntıyı henüz çözebilmiş değiller.
- Moldovalı stoper Epureanu ve orta sahanın tecrübeli ismi Emre Belözoğlu cezalı.
- Tüm lig maçlarında 90'ar dakika sahada bulunan Epureanu, bu sezon ilk kez kenarda. Emre'nin süre almadığı 7 lig maçının 3'ünde puan kaybetmişlerdi. (4 galibiyet - 3 beraberlik)
- Deplasmanda oynadıkları son 4 lig maçında ise fire vermediler, Kasımpaşa deplasmanında kaybettikten sonra oynadıkları 6 deplasmanın 5'inde kalelerinde gol görmediler.
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