Leonardolu Antalya, Sivas'a teslim

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet (xx)- Auremir (xx), Bjarsmyr (xxx), Dyakov (xxx), Ziya (xxx)- Emre (xx) 8Dk.90 Elderson), Hakan Arslan (xxxx), Ndinga (xx), Rybalka (xx) (Dk.87 Galip), Bifouma (xxx) (Dk.69 Rıdvan xx)- Kone (xxx)
ANTALYASPOR: Ferhat (x)- Celutska (xx), Johan Djourou (xx), Diego (x), Sakıb (x) (Dk.82 Aydın) - Maicon (xx) (Dk.72 Deniz x), William Vainqueur (xx), Samir Nasri (xx), El Kabir (x)- Fernando (x) (Dk.59 Menez xx), Eto (xx)
GOLLER: Dk.6, 38, 42 Hakan Arslan (D.G. Sivasspor)- Dk.60 Johan Djourou (Antalyaspor)
KIRMIZI KART: Dk.57 Ndinga (D.G. Sivasspor)
SARI KARTLAR: Bifouma, Hakan Arslan (D.G. Sivasspor)- Maicon, Diego, Fernando, William, Sakıb (Antalyaspor)
Antalyaspor yeni hocası Leonardo ile çıktığı ilk mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Demir Grup Sivasspor'un 3 golünü de Hakan Arslan kaydetti. Kırmızı-Beyazlılar puanını 9'a çıkarırken, konuk Antalyaspor 6 puanda kaldı.