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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
28.06.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

LeBron James'ten Anthony Davis'e büyük jest! Formayı bıraktı

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LeBron James'ten Anthony Davis'e büyük jest! Formayı bıraktı

LeBron James’ten yeni takım arkadaşı Anthony Davis’e şık bir hareket geldi.

Anthony Davis, kontratında yer alan “takas edilirse 4 Milyon Dolar alır” maddesinden feragat ederek Lakers’ın maaş yükünü hafifletti. Davis'in bu hamlesiyle Lakers'ın 32 milyon Dolar'lık maaş boşluğu oluştu ve Los Angeles ekibi 3. süper yıldız için gerekli maaş boşluğunu yaratmış oldu.

NBA'in resmi sitesinde yer alan habere göre Lebron James, yeni transfer Anthony Davis'in takımın maaş bütçesi için yaptığı fedakarlık karşısında "23" numaralı formasını Davis'e verecek.

Anthony Davis, Pelicans ile 2012’de lige adım attığı günden beri 23 numaralı formayı giyiyor. Lakers‘ta 23 numaralı formanın sahibi ise LeBron James.

LeBron James, forma numarasını Anthony Davis'e vermesinin ardından Miami Heat'te oynadığı dönemde giydiği 6 numaralı formayı yeniden giyeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti.

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