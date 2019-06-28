Fenerbahçe'de transfer: Sloukas ile 3 yıllık anlaşma
Fenerbahçe'de basketbolda sıcak transfer gelişmesi! Sarı lacivertliler, yıldız oyun kurucusu Kostas Sloukas ile 3 yıllık anlaşmaya vardı...
Fenerbahçe Beko, Avrupa'da birçok takımın ilgilendiği Kostas Sloukas'ı kadrosunda tutuyor.
SDNA'dan George Zakkas'ın haberine göre; Sloukas, Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı.
Sloukas'ın yıllık 2 milyon Euro kazanacağı belirtildi.
THY Euroleague'in en iyi beşine seçilen Sloukas'ı kadroda tutan Fenerbahçe Beko, daha önce Jan Vesely, Melih Mahmutoğlu, Ali Muhammed ve Ahmet Düverioğlu ile de sözleşme uzatmıştı.
Anadolu Efes basketbol final serisini 4-3 kazanarak mutlu sona ulaşmıştı...
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