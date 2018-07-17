Kylian Mbappe'den örnek davranış
Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Kylian Mbappe, turnuvadan kazandığı primleri bir yardım kuruluşuna bağışlama kararı aldı.
Fransız yıldız Mbappe, bu kez duyarlı davranışıyla gündemde...
Mbappe, turnuvadan elde ettiği kazançları engelli ve hasta çocuklara spor yapma imkanı sunan bir yardım kuruluşuna bağışlama kararı aldı.
Fransız gazetesi L'Equipe yayınladığı haberde, yıldız futbolcunun primlerini insani bir amaca hizmet etmek için kullanmaya karar verdiğini yazdı.
Yardım kuruluşunun yetkilileri, "Mbappe harika bir insan. Ne zaman vakti olsa seve seve yardımımıza koşuyor" diye konuştu.
Mbappe, Fransa forması ile turnuvadan 433 bin Avro kazandı.(Trt Spor)
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