Kuzey Kore'de 29 yıl sonra tarihi maç
2020 Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi ağırlayacağı maçın, 15 Ekim’de Kuzey’in başkenti Pyongyang’da oynanacağı açıklandı.
Efkan Bucak / Spor Arena
Kuzey Kore Futbol Federasyonu maçın, 50 bin kişi kapasiteli Kim İl-sung Stadı’nda gerçekleşeceğini duyurdu. Böylece 1990’dan bu yana ilk kez Kuzey Kore bir futbol maçında Güney’i konuk edecek.
1950-53 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı’nın ardından teknik olarak hala savaşta görünen iki ülke futbolda daha önce de eşleşmiş ancak Kuzey Kore’nin ev sahipliği yaptığı maçlar Çin’in Şangay kentinde oynanmıştı. İki ülke, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nda kadın buz hokeyi takımlarını birleştirip tek bayrak altında mücadele etmişti.
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