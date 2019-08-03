Hakem maçı mızıka ile yönetti
İngiltere’de bir amatör küme maçında hakem, düdük olmayınca maçı mızıka ile yönetti.
Tiptree Engaine FC ve Stanway Rovers arasında oynanan maça atanan hakem gelemeyince yedek bir hakem görevlendirildi. Ancak ne yedek hakemde ne de yardımcılarında düdük olmayınca, maçı izleyen bir çocuğun mızıkası istendi. Hakem Spencer Hume 90 dakikayı mızıka ile yönetince ortaya ilginç görüntüler çıktı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle