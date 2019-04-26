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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.04.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Kupaya Galatasaray damgası!

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Kupaya Galatasaray damgası!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor'u eleyerek finale yükselen Galatasaray, bu organizasyondaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 57.'si düzenlenen Türkiye Kupası'nda en çok finale çıkan ve en fazla şampiyonluk elde eden takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Galatasaray, 23. kez finale yükseldiği kupada daha önce 17 kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Bu organizasyondaki şampiyonluk sayısında sarı-kırmızılı takımın en yakın takipçisi olan Beşiktaş, 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Son 6 sezonda 4. kez finalde

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 6 sezonda 4. kez finale çıkmayı başardı. 

Sarı-kırmızılı takım, kupada 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında üst üste 3 kez final oynadı. Galatasaray, bu üç sezonda da şampiyonluğa ulaştı.

Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray
Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray

Fatih Terim'in 4. finali

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 4. kez kupa finalinde mücadele edecek. 

Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kupada final oynadı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam ile çıktığı bu finallerin ikisini kazanırken, birisini kaybetti.  Fatih Terim, 19 yıl sonra sarı-kırmızılı takımın başında kupada final maçına çıkacak.

Kupaya Galatasaray damgası

Final yolu

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak finale yükseldi. 

Organizasyona 5. turda dahil olan sarı-kırmızılı takım, bu turda eşleştiği TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile yaptığı ilk karşılaşmayı 2-1 kazandı, ikinci müsabakada rakibi ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna çıktı. 

Galatasaray, son 16 turunda karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u 1-0 ve 4-1 yenerek çeyrek final biletini aldı. Çeyrek finalde eşleştiği 1. Lig temsilcilerinden Hatayspor'u sahasındaki ilk maçta 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ikinci müsabakayı 4-2 yitirmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde karşılaştığı Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında golsüz berabere kalan Galatasaray, deplasmandaki maçı 5-2 kazandı ve finalist oldu.

Sarı-kırmızılı takım, kupanın finalinde 16 Mayıs Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Akhisarspor ile karşılaşacak.

Fatih Terim, farklı galibiyeti bu sözlerle yorumladı...

"Kaldı 6 final, 2 kupaya da talibiz"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maça ilişkin, "İsteyerek ve inanarak aldık bugünkü maçı. Takımımı tebrik ediyorum" dedi.
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