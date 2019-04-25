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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.04.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray

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Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek finale yükseldi. Golsüz eşitlikle sona eren yarı final ilk maçının rövanşında Yeni Malatya Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Martin Linnes'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin 39. dakikadaki şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemeleri ve sakatlıklardan dolayı 7 dakika uzarken, uzatma bölümündeki duraklamalarla ilk yarı 14 dakika gecikmeli bitti. Bu sürede Evkur Yeni Malatyaspor VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Danijel Aleksic, 45 14. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda farkı açan Galatasaray, 58 ve 74. dakikalarda Henry Onyekuru ile 84. dakikada Kostas Mitroglou'nun golleriyle 5-1'lik üstünlük kurdu. Maç Arturo Mina'nın 89. dakikada attığı golle 5-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy , Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

E. Yeni Malatyaspor: Farnolle , Mina , Bülent , Murat Akça , Chebake , Donald , Murat Yıldırım (Ahmed dk. 67 ), Aleksic , Guilherme , Adem (Ömer dk. 67 ), Kamara (Eren dk. 77 )

Yedekler: Ertaç, Ömer, Pereira, Seth, Ahmed, Yiğithan, Robin, Rahman, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Muslera , Luyindama , Marcao (Selçuk dk. 33 ), Linnes , Mariano , Donk , Ndiaye , Fernando , Feghouli (Emre Akbaba dk. 77 ), Onyekuru , Diagne (Mitroglou dk. 81 )

Yedekler: Batuhan, İsmail, Ahmet, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Linnes (dk. 5), Feghouli (dk. 39), Onyekuru (dk. 58 ve 74), Mitroglou (dk. 84) (Galatasaray), Aleksic (dk. 45+7 pen.), Mina (dk. 89) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Feghouli, Onyekuru (Galatasaray), Bülent Cevahir, Aleksic, Kamara (E. Yeni Malatyaspor)

23. KEZ FİNALDE!

 Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'de Yeni Malatyaspor’u geçen Galatasaray, 23. kez finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 22 finalde müzesine 17 kupa götürdü. 

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 5-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda 23. kez finale yükseldi. Aslan geride kalan 22 finalde 17 kez kupayı götüren taraf oldu. Galatasaray aldığı 17 kupa ile en çok kazanan ekip konumunda bulunuyor. 

MARCAO SAKATLANDI

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Marcao, sakatlandı. Müsabakanın 32. dakikada kasığından sakatlanan Brezilyalı stoper, oyundan çıkmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun yerine Selçuk İnan oyuna girdi. 

FİNAL 16 MAYISTA

Ziraat Türkiye Kupası’nda final adı Galatasaray - Akhisarspor oldu. İki takım arasında oynanacak final 16 Mayıs Perşembe günü Sivas’ta yapılacak. 
Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan başlandı. Bu turda sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü'nü geçerken, son 16 turunda Boluspor'u, çeyrek finalde de Hatayspor'u eledi. Yarı finalde Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray, İstanbul'da 0-0 berabere kalırken, deplasmanda da 5-2 yenerek adını finale yazdırdı. 

Akhisarspor'da Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu. Manisa ekibi bu turda Karagümrük'ü, son 16 turunda Kayserispor'u ve çeyrek finalde de Kasımpaşa'yı elemesini bildi. Yarı finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar iki maçta rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi. 
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali 16 Mayıs Perşembe günü Sivas’ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. 

Linnes dalyada boş geçmedi
Linnes dalyada boş geçmedi

 Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

5. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Linnes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 

23. dakikada Feghouli’nin ortasında Diagne'nin kafa vuruşunda top top direğin dibinden auta çıktı. 

28. dakikada ceza sahası dışından Kamara'nın şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi. 

39. dakikada ceza yayı üzerinden Feghouli'nin şık vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2 

45+7. dakikada VAR uyarısıyla Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Aleksic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 

58. dakikada kalecinin kısa düşen pasında orta sahada topla buluşan Feghouli bekletmeden pasını Onyekuru’ya gönderdi. Kaleciyi çalımlayan Onyekuru topu ağlara gönderdi. 3-1 

74. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında orta sahada topla buluşan Onyekuru topu ceza sahası içine taşıdıktan sonra şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-4 

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru pasını altıpas içerisindeki Mitroglou’na bıraktı onun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-5 

89. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Mina kafayla dokundu ve top ağlara gitti. 2-5 

 

 

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