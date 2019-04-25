Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek finale yükseldi. Golsüz eşitlikle sona eren yarı final ilk maçının rövanşında Yeni Malatya Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Martin Linnes'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin 39. dakikadaki şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemeleri ve sakatlıklardan dolayı 7 dakika uzarken, uzatma bölümündeki duraklamalarla ilk yarı 14 dakika gecikmeli bitti. Bu sürede Evkur Yeni Malatyaspor VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Danijel Aleksic, 45 14. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda farkı açan Galatasaray, 58 ve 74. dakikalarda Henry Onyekuru ile 84. dakikada Kostas Mitroglou'nun golleriyle 5-1'lik üstünlük kurdu. Maç Arturo Mina'nın 89. dakikada attığı golle 5-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy , Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal
E. Yeni Malatyaspor: Farnolle , Mina , Bülent , Murat Akça , Chebake , Donald , Murat Yıldırım (Ahmed dk. 67 ), Aleksic , Guilherme , Adem (Ömer dk. 67 ), Kamara (Eren dk. 77 )
Yedekler: Ertaç, Ömer, Pereira, Seth, Ahmed, Yiğithan, Robin, Rahman, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Muslera , Luyindama , Marcao (Selçuk dk. 33 ), Linnes , Mariano , Donk , Ndiaye , Fernando , Feghouli (Emre Akbaba dk. 77 ), Onyekuru , Diagne (Mitroglou dk. 81 )
Yedekler: Batuhan, İsmail, Ahmet, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Linnes (dk. 5), Feghouli (dk. 39), Onyekuru (dk. 58 ve 74), Mitroglou (dk. 84) (Galatasaray), Aleksic (dk. 45+7 pen.), Mina (dk. 89) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Feghouli, Onyekuru (Galatasaray), Bülent Cevahir, Aleksic, Kamara (E. Yeni Malatyaspor)
23. KEZ FİNALDE!
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'de Yeni Malatyaspor’u geçen Galatasaray, 23. kez finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 22 finalde müzesine 17 kupa götürdü.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 5-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda 23. kez finale yükseldi. Aslan geride kalan 22 finalde 17 kez kupayı götüren taraf oldu. Galatasaray aldığı 17 kupa ile en çok kazanan ekip konumunda bulunuyor.
MARCAO SAKATLANDI
Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Marcao, sakatlandı. Müsabakanın 32. dakikada kasığından sakatlanan Brezilyalı stoper, oyundan çıkmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun yerine Selçuk İnan oyuna girdi.
FİNAL 16 MAYISTA
Ziraat Türkiye Kupası’nda final adı Galatasaray - Akhisarspor oldu. İki takım arasında oynanacak final 16 Mayıs Perşembe günü Sivas’ta yapılacak.
Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan başlandı. Bu turda sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü'nü geçerken, son 16 turunda Boluspor'u, çeyrek finalde de Hatayspor'u eledi. Yarı finalde Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray, İstanbul'da 0-0 berabere kalırken, deplasmanda da 5-2 yenerek adını finale yazdırdı.
Akhisarspor'da Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu. Manisa ekibi bu turda Karagümrük'ü, son 16 turunda Kayserispor'u ve çeyrek finalde de Kasımpaşa'yı elemesini bildi. Yarı finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar iki maçta rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi.
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali 16 Mayıs Perşembe günü Sivas’ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Linnes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
23. dakikada Feghouli’nin ortasında Diagne'nin kafa vuruşunda top top direğin dibinden auta çıktı.
28. dakikada ceza sahası dışından Kamara'nın şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.
39. dakikada ceza yayı üzerinden Feghouli'nin şık vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2
45+7. dakikada VAR uyarısıyla Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Aleksic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada kalecinin kısa düşen pasında orta sahada topla buluşan Feghouli bekletmeden pasını Onyekuru’ya gönderdi. Kaleciyi çalımlayan Onyekuru topu ağlara gönderdi. 3-1
74. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında orta sahada topla buluşan Onyekuru topu ceza sahası içine taşıdıktan sonra şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-4
84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru pasını altıpas içerisindeki Mitroglou’na bıraktı onun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-5
89. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Mina kafayla dokundu ve top ağlara gitti. 2-5
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