Kulüplerle Digitürk arasında bilinmeyen dolar kavgası

Digitürk, yeni sezonda 4.60 TL olması gereken dolar kurunun 3.80’e indirilmesini istiyor. TEFE-TÜFE etkisinin kaldırılmasını isteyen yayıncı, aksi halde Türkiye’den çekilebileceğini söylüyor.

Büyük bir ekonomik kriz içerisinde bulunan futbol kulüpleri, bir yandan Türkiye Bankalar Birliği öncülüğünde borç yapılandırmasını sonuçlandırıp nefes almaya çalışırken, diğer yandansa yayıncı kuruluşun kur indirimi talebine çözüm bulma arayışında.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş Digitürk yetkilileri, ortaya çıkan sıkıntıyı aşmak için toplantı üzerine toplantı yapıyor. Peki yayın ihalesinde taraflar ne diyor? Yayıncı kuruluş Digitürk ne istiyor, kulüpler ne istiyor? İşte yayın ihalesinin bilinmeyenleri...

5 YILLIK ANLAŞMA

Digitürk, 2016’da yapılan ihalede yıllık 500 milyon dolar karşılığı 5 yıllığına Süper Lig yayın haklarını elde etti. Anlaşma gereği 2017-18 futbol sezonunda yayın gelirinin 250 milyon doları, yine dolar olarak, 250 milyon doları da 3.26 liraya sabitlenerek ödendi. Bir sonraki sezon içinse TEFE ve TÜFE ortalaması alınarak kur yeniden belirlendi.

DOLAR 7.3’Ü GÖRDÜ AMA...

Digitürk, geride kalan sezon ise yasal artış oranını da ekleyerek, 250 milyon dolarlık kısmı 3.79 lira üzerinden hesaplayıp kulüplere ödedi. Buna karşın dövizde büyük bir dalgalanma yaşandı. Bir ara dolar kuru 7.32 lirayı dahi buldu. Dolar kurundaki bu yüksek artış, kamuoyunda kulüplerin yayın ihalesinde kuru sabitleyerek, zarara uğradığı tartışmalarına da neden oldu.

TEFE-TÜFE ARTIŞINA HAYIR

Yayıncı kuruluş Digitürk, 2018-2019 futbol sezonu sona erer ermez, kulüplerle yeniden dolar kurunu müzakere etmeye başladı. Mevcut anlaşmaya göre, TEFE ve TÜFE artış oranları eklendiğinde 250 milyon dolarlık tutarın kulüplere 4.60 liradan ödenmesi gerekiyor. Ancak dolar kuru şu sıralar 5.65 lira civarında olsa da yayıncı kuruluş anlaşma gereği olan 4.60’lık sabit kur oranını da fazla buluyor.

‘705 MiLYON ZARAR ETTiM’

Digitürk, kulüplerden dolar kurunun 3.80 olarak sabitlenmesini istiyor. Yani sözleşmedeki TEFE ve TÜFE artış oranının kura yansıtılmamasını talep ediyor. Çünkü yayıncı, geçen sezon 705 milyon lira zarar ettiğini söylüyor. Digitürk yönetimi, ayrıca kulüplerin kendilerine yardımcı olmadığını belirterek, örnek olarak da düzenlediği ödül törenine g.Saray’ın katılmamasını gösteriyor.

‘TEMiNATI YAKARIM’

Yayıncı kuruluş, koşullarının kabul edilmemesi halinde, “160 milyon dolarlık teminatı yakarım ve çekilirim” diyor. Buna karşın kulüplerse, yayıncı kuruluşa sözleşmeyi hatırlatarak, “Türkiye, bir hukuk devletidir. Kurumlar da yaptıkları sözleşmelere bağlılıkla yükümlüdür” diyor. Son olarak dün bir toplantı gerçekleştiren tarafların, herkesin menfaatini koruyan ortak bir noktayı bulması bekleniyor.