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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Futbol
26.09.2018 - 20:50, Son Güncelleme:

Kulüpler Euro 2024 için birlik oldu

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Kulüpler Euro 2024 için birlik oldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, yarın açıklanacak 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği öncesinde sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı. 

Türkiye'nin de aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yapma hakkını kazanan ülke, yarın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 15.45'te düzenlenecek törende açıklanacak. Bu önemli gün öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı. Mesajlarda 'Hazırız', 'Biz hazırız' ve 'İnanıyoruz ve bekliyoruz' paylaşımları yapıldı. 

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: TÜRKİYE İÇİN GURURLU BİR GÜN OLACAK

M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği yapabilmesi için tüm özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Gerekli tüm koşuları yerine getirdiğini biliyor ve gönül rahatlığı ile iddia ediyorum ki, adil bir değerlendirme olduğu takdirde yarın Türkiye için çok mutlu ve gururlu bir gün olacaktır" dedi. 

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden Başkan Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklama şöyle: 

"2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapabilmek için Türkiye’nin tüm özelliklere sahip olduğunu, gerekli tüm koşuları yerine getirdiğini biliyor ve gönül rahatlığı ile iddia ediyorum ki, adil bir değerlendirme olduğu takdirde yarın Türkiye için çok mutlu ve gururlu bir gün olacaktır. 

Avrupa’daki statların, tesislerin çoğuna ya bizzat gittim ya da yakından biliyorum. Futbola ilgili duyan herkesin teyit edeceği üzere tüm büyük şehirlerimizde, Avrupa ülkelerinin çoğunda bulunmayan modern ve büyük kapasiteli spor kompleksleri, stadyumlar ve spor salonları var. Ayrıca Türk halkının futbola ve bu tarz büyük organizasyonlara yoğun ilgisi var. Değerlendirme kriterleri profesyonelce olduğu takdirde kazanmamız işten bile değil. 

Türkiye’nin spor organizasyonları konusundaki vizyonunu yansıtması ve yurt dışındaki itibarı için büyük önem arz eden bu kararın lehimize olacağına olan inancım tam." 

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