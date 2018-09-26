Kulüpler Euro 2024 için birlik oldu
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, yarın açıklanacak 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği öncesinde sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.
Türkiye'nin de aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yapma hakkını kazanan ülke, yarın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 15.45'te düzenlenecek törende açıklanacak. Bu önemli gün öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı. Mesajlarda 'Hazırız', 'Biz hazırız' ve 'İnanıyoruz ve bekliyoruz' paylaşımları yapıldı.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: TÜRKİYE İÇİN GURURLU BİR GÜN OLACAK
M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği yapabilmesi için tüm özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Gerekli tüm koşuları yerine getirdiğini biliyor ve gönül rahatlığı ile iddia ediyorum ki, adil bir değerlendirme olduğu takdirde yarın Türkiye için çok mutlu ve gururlu bir gün olacaktır" dedi.
Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden Başkan Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklama şöyle:
"2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapabilmek için Türkiye’nin tüm özelliklere sahip olduğunu, gerekli tüm koşuları yerine getirdiğini biliyor ve gönül rahatlığı ile iddia ediyorum ki, adil bir değerlendirme olduğu takdirde yarın Türkiye için çok mutlu ve gururlu bir gün olacaktır.
Avrupa’daki statların, tesislerin çoğuna ya bizzat gittim ya da yakından biliyorum. Futbola ilgili duyan herkesin teyit edeceği üzere tüm büyük şehirlerimizde, Avrupa ülkelerinin çoğunda bulunmayan modern ve büyük kapasiteli spor kompleksleri, stadyumlar ve spor salonları var. Ayrıca Türk halkının futbola ve bu tarz büyük organizasyonlara yoğun ilgisi var. Değerlendirme kriterleri profesyonelce olduğu takdirde kazanmamız işten bile değil.
Türkiye’nin spor organizasyonları konusundaki vizyonunu yansıtması ve yurt dışındaki itibarı için büyük önem arz eden bu kararın lehimize olacağına olan inancım tam."
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