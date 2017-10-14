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Kulüp, vefat eden futbolcusunun adını aldı

Kadınlar futbol ligi takımlarından Ağrı Birlikspor isim değişikliğine gitti ve mart ayında trafik kazasında kaybettiği futbolcusu Dicle Aslan'ın ismini aldı.

Efkan BUCAK
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Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Birlikspor'un otobüsü, 19 Mart günü Malatya deplasmanına giderken Patnos yakınlarında kaza geçirmiş, ağır yaralanan Dicle Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Takımın gol kralı olan, arkadaşları ve yöneticiler tarafından çok sevilen Dicle'yi kulübü unutmadı. Ağrı Birlikspor geçen ay yaptığı olağanüstü genel kurulda ismini Dicle Aslan Spor Kulübü olarak değiştirdi. İsim değişikliği geçtiğimiz günlerde onaylandı. Takım bu sezon 2. Lig'de Dicle Aslan Spor Kulübü olarak mücadele edecek.

Kulüp, vefat eden futbolcusunun adını aldı

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